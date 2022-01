Stop Ibra: per lo svedese il campo duro di San Siro sarebbe la causa del dolore al tendine d'Achille

Ieri sera contro la Juventus, Zlatan Ibrahimovic ha dovuto lasciare il campo al 28' del primo tempo per un problema al tendine d'Achille. Secondo lo svedese, dietro al suo problema ci sarebbero anche le condizioni non ottimali del terreno di gioco di San Siro: "Zlatan accusava un dolore, dava la colpa al campo molto duro, non so come stia" ha dichiarato Stefano Pioli nel post-partita. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.