Stovini: "Fiorentina più forte del Milan, può arrivare davanti ai rossoneri"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Stovini ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola della squadra di Palladino: "La Fiorentina ha ritrovato grande solidità dietro. Va fatto un grande plauso a Palladino, spero che la Fiorentina possa continuare così. Vedo una difesa attenta e l'attenzione si può allenare. Questa è la qualità più importante per un difensore, perché se sbaglia un attaccante succede poco o nulla, se sbaglia un difensore è un gol preso".

Da ex difensore, come analizza l'occasione del gol di Moise Kean?

"Lì ha fatto un errore Hien, poi ha avuto Kean davanti, non so se un altro attaccante sarebbe arrivato in porta. Certo che nell'azione dell'1-0 è decisivo lo stop sbagliato dal difensore".

Cosa si aspetta dalle prossime partite?

"La Fiorentina non deve più perdere più punti con squadre di bassa classifica. Bisogna guardare partita per partita e non sottovalutare gli avversari. Questa squadra può fare qualcosa di importante".

In caso di mancata qualificazione all'Europa League, quale sarebbe lo stato d'animo di un tifoso?

"Ci si potrebbe rimanere male. Uno si aspetta sempre un saltino in avanti. Poi vediamo anche quello che succede in Conference. Però per come è andata e per il campionato, quest'anno poteva puntare a qualcosa di più. L'importante è dare il massimo, adesso c'è il Milan, una partita difficile, ma c'è fiducia ed entusiasmo. Secondo me la Fiorentina è più forte del Milan. A livello collettivo i viola son più forti e devono arrivare davanti al Milan".