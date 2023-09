Stramaccioni commenta le reazioni di Leao durante il derby: "Sembra che ce l'abbia con una parte della squadra"

Andrea Stramaccioni, ospite di Dazn, ha commentato le immagini delle reazioni a caldo di Rafael Leao durante il derby di Milano perso duramente dai rossoneri. Dopo il terzo gol il portoghese dimostra tutta la sua stizza e frustrazione (LEGGI QUI). Queste le parole di Stramaccioni: "Sbracciare come ha fatto Leao dopo il 3-1 è una cosa che sottolineo per la stima che ho del calciatore. La cosa che dà fastidio, da allenatore, è che sembra che Leao ce l'abbia con una parte della squadra: il gesto di Maignan, che si leva i guanti stizzito e se ne va, ci sta. È arrabbiato, fa parte del calcio: ci sta.

Il gesto di Leao è fatto da un giocatore che può diventare un top assoluto a livello europeo. Ma questo passa dalla crescita mentale: l'esultanza dopo il 2-1 non è rabbiosa. Leao era già infelice per quello che stava accadendo e l'esultanza è quasi di soddisfazione: non va a prendere il pallone. Eppure è il gol del 2-1, è quello che può riaprire il derby, e dopo questa occasione il Milan ne ha un'altra, quando poi Inzaghi ruggisce e cambia la gara con le sostituzioni che chiudono la gara"