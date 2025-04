Stramaccioni: "Conceiçao è al Milan da pochi mesi e ha ereditato una situazione complicata. Il suo lavoro va valutato a fine stagione"

Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro, ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Inter per 3-0 nel derby di Coppa Italia: "La chiave della partita? La caparbietà di Conceiçao ad insistere su questo nuovo 3-4-3 , la straordinaria integrazione di Jovic in questo sistema e una ritrovata solidità difensiva, aiutata dal cambio di sistema. I 20 punti di distanza in campionato? È oggettivo: il Milan ha caratteristiche individuali e di squadra che creano problemi all’Inter. Sono stati derby diversi per andamento e sviluppo, quello di ieri è quello vinto in maniera più netta e meritata".

In merito al lavoro di Sergio Conceiçao sulla panchina milanista, Stramaccioni ha invece spiegato: "Lo ripeto da tempo: attenzione, Sergio è qui solo da pochi mesi ma lo si giudica come se stesse al Milan da anni. Ha ereditato una situazione complicata. Ora ha trovato il modulo e anche i giocatori cui affidarsi. I giudizi nel calcio cambiano rapidamente, il suo lavoro va valutato a fine stagione".