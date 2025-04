Stramaccioni: "Il Milan ha caratteristiche individuali e di squadra che creano problemi all’Inter"

vedi letture

Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro, ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Inter per 3-0 nel derby di Coppa Italia: "La chiave della partita? La caparbietà di Conceiçao ad insistere su questo nuovo 3-4-3 , la straordinaria integrazione di Jovic in questo sistema e una ritrovata solidità difensiva, aiutata dal cambio di sistema. I 20 punti di distanza in campionato? È oggettivo: il Milan ha caratteristiche individuali e di squadra che creano problemi all’Inter. Sono stati derby diversi per andamento e sviluppo, quello di ieri è quello vinto in maniera più netta e meritata".

A decidere la partita sono state le reti di Luka Jovic e di Tijjani Reijnders: "Jovic? Non so se Conceiçao, allenatore del Vitoria Guimaraes al momento dell’esordio di un 19enne Jovic in Portogallo, fosse gia un suo estimatore... Ma una cosa è certa: io do grandissimo merito all’allenatore per aver creduto e insistito su di lui nonostante il milionario acquisto di Gimenez e averlo promosso titolare. Fossi il Milan terrei Jovic: guai a perderlo a zero. Reijnders? È fortissimo, un centrocampista moderno che ha una caratteristica rarissima: salta l’uomo a centrocampo e ha cambio di passo bruciante. In più sta crescendo tanto come finalizzatore. Ieri si è battuto il petto mostrando alla Sud lo stemma. Ha tutto, il Milan se lo tenga stretto..." ha concluso Stramaccioni.