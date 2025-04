Stramaccioni: "Theo? Con la difesa a tre può essere devastante"

Andrea Stramaccioni, ai microfoni di DAZN, ha parlato così del Milan e di Sergio Conceiçao: "Alzare un trofeo è sempre importante. Conceiçao ha trovato il modulo giusto che valorizza i giocatori che ha. Stagione deludente anche con due trofei? Le aspettative di tifosi e società erano sicuramente diverse. Però sarebbe importante alzare due trofei e partire con entusiasmo nella prossima stagione. La stagione ad oggi è deludente come un mese fa, ma la differenza è ceh ora si vede una squadra diversa, i giocatori giocano al posto giusto, il sorriso di Leao e Pulisic, Theo tornato in condizione, Jovic tirato fuori dal nulla, la difesa nuovamente solida.

Conceiçao era un po' che stava lavorando su questo modulo, ma in una società come il Milan non basta schioccare le dita per cambiare sistema di gioco. Theo? Per gran parte della stagione non ha convinto. Ma ora con la difesa a tre può essere devastante. Futuro Conceiçao? Attenzione a valutare il lavoro di Conceiçao. Questo non vuol dire confermarlo, ma se arriva a gennaio in una situazione difficilissima e lui vince due trofei e aggiusta la squadra tatticamente, la mia valutazione cambia. Sembra che sia qui da 4 anni e invece è arrivato solo a gennaio.

Cosa servirà sul mercato? Serve un grande difensore e, se giocheranno a tre dietro, anche un esterno destro di centrocampo. Poi è un discorso difficile da fare ora perchè dipende tutto da chi ci sarà in panchina".