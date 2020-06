Intervenuto ai microfoni di Sportske Novosti, Ivan Strinic, ex terzino del Milan, torna a parlare della sua esperienza in rossonero: "Ho vestito la maglia del Milan per un anno, ma ho avuto problemi con l’ipertrofia al cuore e poi con un infortunio alla caviglia. Alla fine ho chiesto la rescissione. Ringrazio Boban per avermi aiutato".