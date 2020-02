Strisce di imbattibilità: il Liverpool di Klopp insidia il Milan

Se si dovesse associare il termine innarestabile ad una squadra, in questa stagione, il primo club che verrebbe in mente sicuramente è il Liverpool di Klopp. I reds, in questa stagione, oltre che inarrestabili, sono imbattibili al punto che sono arrivati a 42 partite senza sconfitta. In questa speciale classifica di imbattibilità a comandare è il Milan di Capello capace, tra le stagioni che intercorrono dal 91' al 93', di arrivare a 58 risultati utili consecutivi. Andando avanti così, tuttavia, i ragazzi di Klopp potrebbero presto insediare il record rossonnero.