Stylsvig (CRO Milan): "Dobbiamo far crescere le entrate commerciali"

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, è stato intervistato da SportCal Insight per parlare dei progetti in casa rossonera, concentrandosi sui temi finanziari, sul marketing e su cosa porterà il nuovo stadio.



Sul FFP: "È cruciale far crescere le entrate commerciali. Il FFP ha un impatto su tutte le società calcistiche, noi dobbiamo far crescere le entrate commerciali, in particolare per quanto riguarda le partnership".

Sui risultati in campo: "Non possiamo controllare ciò che succede sul campo, ma possiamo controllare tutto quello che sta attorno. Anche la proprietà è consapevole che i ricavi commerciali debbano essere un'area di crescita per il club. Siamo molto lontani dagli altri club da questo punto di vista, ma se si guarda all'importanza e alle dimensioni, c'è sicuramente spazio per crescere".