Su Arda Guler spunta l'interesse del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso

Sirene di mercato da ogni dove per Arda Guler. Il talentino turco del Real Madrid, chiuso dai vari Mbappé, Bellingham Vinicius e Rodrygo nelle gerarchie di Carlo Ancelotti, ha attirato l'interesse di numerose big europee, Milan compreso in Serie A. La novità, a detta del quotidiano Sport, è però l'interesse del Bayer Leverkusen in Bundesliga.

Mister Xabi Alonso - si legge - sarebbe rimasto stregato dalle giocate del fantasista classe 2005, protagonista anche nell'ultimo Europeo agli ordini del ct Vincenzo Montella, e vorrebbe quindi provare a portarlo in Germania con la formula del prestito per una stagione. Anche perché i blancos non hanno alcuna intenzione di cedere Arda Guler a titolo definitivo, fattore che rende quest'operazione possibile (ma non affatto scontata) solamente a titolo temporaneo.