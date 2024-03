Suggestione Khéphren Thuram: i suoi numeri al Nizza

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha lanciato una nuova suggestione di mercato per il Milan, in particolare per il centrocampo. Si tratta del classe 2001 Khéphren Thuram, giocatore del Nizza, figlio di Lilian, ex Parma e Juventus, e fratello più piccolo di Marcus, attuale attaccante dell'Inter. Un'operazione che al momento è solo un ipotesi e che potrebbe essere difficile in virtù della valutazione di 40 milioni che fa il club francese e della concorrenza, specialmente da parte dei "soliti" club di Premier League, che il Milan dovrebbe fronteggiare. Il lato positivo è il fatto che il giocatore andrà in scadenza a giugno 2025, aspetto che può concedere del margine di manovra.

Intanto la Gazzetta dello Sport oggi riporta i numeri stagionali di Thuram con il Nizza. In questa annata, sotto la guida tecnica di Francesco Farioli, il francese ha collezionato 22 presenze totali, tra campionato e Coppa di Francia, di cui 19 da titolare. Solo un gol in stagione, segnato in Ligue 1. Il totale di minuti giocati è 1641 e ha saltato 4 gare per infortunio. A livello generale Thuram è a Nizza dal 2019: ha messo insieme 160 presenze, segnando 9 gol e fornendo 11 assist.