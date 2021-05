Sui social parte l'iniziativa: tifosi milanisti pronti a ringraziare il Bologna se ferma la Juve

Lo striscione dei tifosi del Bologna, con la scritta "Diamo un senso a questa stagione: togliamo ai gobbi ogni soddisfazione", ha infuso sicuramente un po' più di speranza ai rossoneri in vista delle partite decisive di domenica: Atalanta-Milan e Bologna-Juventus.

Dai tifosi milanisti è, dunque, partita una iniziativa spontanea e goliardica che sui social sta ricevendo diverse approvazioni e tanto successo; in caso di risultato utile alla qualificazione del Milan in Champions League in molti tra i tifosi rossoneri sarebbero pronti a comprare un prodotto ufficiale del cub rossoblu.