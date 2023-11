Sule, Haller, Schlotterbeck e Adeyemi: come stanno gli infortunati del Borussia Dortmund

vedi letture

Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, è presente in conferenza stampa dalla sala stampa di San Siro alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund, sfida valida per la quinta giornata dei gironi di Champions League e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Come sostituirete Sule? Come stanno gli infortunati?

"Haller ieri si è allenato con la squadra, è venuto con noi, così come Adeyemi, che però ieri non si è allenato; oggi si allenerà, poi domani decidiamo. Sule ha deciso stamattina di non venire in Italia; nel caso ci sono Can e Bensebaini che possono giocare da centrale. Schlotterbeck ha un po' di raffreddore, ma la sua condizione è migliore di Sule. Oggi rimane in hotel, domani si allenerà con noi in hotel e ci sarà domani sera".