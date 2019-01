Supercoppa, guarda il match al Casa Milan Bistrot/Fourghetti

La Supercoppa italiana si giocherà a Gedda ma la potrete vivere al Casa Milan Bistrot/Fourghetti. Nel cuore della sede rossonera, mercoledì 16 dalle 18.30, verrà trasmessa in diretta la Finale. Una serata davvero speciale, nella quale saranno presenti come grandi ospiti una rappresentanza della Prima squadra femminile e il giornalista Luca Serafini.



Aspettiamo tutti i nostri tifosi per guardare insieme il big match Juve-Milan in compagnia di famiglia e amici, avendo anche la possibilità di cenare in un luogo unico, suggestivo e di qualità. Ecco i menù partita: al Ristorante spazio al menù alla carta, mentre all'American Bar disponibili hamburger o fish and chips più bibita o birra a 15€, nachos a 6€ e caprese a 8€.



Per informazioni e prenotazioni:



Telefono: 0262285616



Sito: fourghetti.com/casamilanbistrot



Mail: casamilanbistrot@fourghetti.com