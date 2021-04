Superlega, Setti: "Sanzioni per Inter, Juve e Milan? Dobbiamo tutti fare mea culpa"

(ANSA) - MILANO, 25 APR - "Sulla questione Superlega io sono allineato sul fatto che non si debba fare e quindi trovo corretto tutto quello che è stato detto, ma sul sanzionare dei club prenderei tempo perché ci sono anche questioni che arrivano dall'alto, dalle proprietà, sicuramente è giusto parlarne". Lo ha detto il presidente del Verona, Maurizio Setti, intervistato da Dazn prima della sfida con l'Inter. "Ci siamo detti di quietarsi, tenere i toni bassi, trovarci e discutere. Di questa lettera mi è giunta voce ma non sono stato informato, ma tutti dobbiamo fare mea culpa e cercare di compattare la Lega perché così è difficile per noi consiglieri e per la Lega portare avanti le cose". (ANSA).