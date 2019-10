Suso, domani sera serve una prestazione finalmente convincente

Domani contro la Spal, Suso giocherà regolarmente dal primo minuto, nonostante nelle scorse ore qualcuno aveva ipotizzato un turno di riposo per lo spagnolo: l'accoglienza di San Siro non sarà delle migliori e per questo servirà una prestazione finalmente convincente per dare una svolta alla sua stagione e magari anche a quella del Milan. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina.