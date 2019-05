Suso nell'Olimpo degli assist-man: lo spagnolo come Ibra, Kaka e Ronaldinho

Suso contro la Fiorentina ha servito il suo decimo assist in questa edizione della Serie A. Era da sette anni che un rossonero non andava in doppia cifra in materia di assist. Inoltre, lo spagnolo grazie al passaggio servito a Calhanoglu entra nella classifica dei top assistman del Milan. Questi sono gli ultimi cinque milanisti ad aver raggiunto quota dieci assist.



Suso nel 2018/2019 con 10 assist

Cassano nel 2011/12 con 10 assist

Ibrahimovic nel 2010/2011 con 11 assist

Ronaldinho nel 2009/2010 con 12 assist

Kakà nel 2007/2008 con 10 assist