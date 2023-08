Svelate tutte e tre le maglie del Milan per la stagione 2023-2024: le foto

vedi letture

Il Milan ha svelato le tre maglie per la stagione 2023-2024: la prima è, ovviamente, rossonera, con la seconda che, come di consueto, è bianca; molto particolare, se non unica, la terza, di colorazione violacea.

Ecco le foto: