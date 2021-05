Svelato il mistero di Torres: non torna a giocare ma è testimonial di un negozio di giocattoli

Mistero risolto. Nei gironi scorsi Fernando Torres aveva annunciato che sarebbe ritornato a giocare scatenando le reazioni dei fans. L'ex attaccante di Atletico, Liverpool, Milan e Chelsea ha però gelato tutti comunicando che sarà il nuovo testimonial di "Juguettos", negozio specializzato in giocattoli. Questo il suo messaggio su Instagram: "Che illusione vedere tutto il tuo sostegno e affetto in questi giorni. Oggi, giornata internazionale del gioco, sto facendo quello che piace di più a ogni bambino: giocare. E lo faccio in grande stile, con la mia famiglia e gli amici. E' un grande giorno per tutti e voglio dimostrare quanto sia importante il gioco per la vita e soprattutto per i più piccoli. Non smettere mai di giocare. Grazie a Juguettos".