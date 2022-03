Svezia fuori dal Mondiale, Ibrahimovic: "Siamo tutti delusi. Futuro? Spero di poter contribuire"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Non ci sarà la Svezia al prossimo Mondiale in Qatar. Gli scandinavi sono stati eliminati dalla Polonia, che vince per 2-0 a strappa il pass per il Mondiale del prossimo novembre. Nell'immediato post partita, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan subentrato a dieci minuti dalla fine della partita, ha commentato l'amaro risultato ai microfoni di TV4: "Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni in cui avremmo potuto segnato. Allo stesso tempo le hanno avute anche loro. Nella ripresa hanno segnato quasi subito, ma sarebbe anche potuta finire con una vittoria per noi. Tutti noi siamo delusi, com'è normale che sia quando si perde. Volevamo giocare il Mondiale, ma sfortunatamente non succederà".

Infine, una battuta sul suo futuro a livello internazionale, con la partita di questa sera che potrebbe segnare la fine dell'era Ibrahimovic in nazionale.

"Il futuro? Spero di andare avanti finché sarò in salute e poter contribuire".