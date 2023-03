MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo essere tornato a giocare con il Milan, Zlatan Ibrahimovic è tornato anche in nazionale svedese ed è stato convocato per le sfide contro Belgio (24 marzo) e Azerbaigian (27 marzo). Per queste partite, valide per le qualificazioni a Euro 2024, l'attaccante rossonero indosserà la maglia numero 11. Lo riferisce Sportbladet.