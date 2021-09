Svizzera-Italia, si va verso il tutto esaurito a Basilea

Svizzera-Italia è la partita cruciale per la testa della classifica nel girone C di qualificazione a Qatar 2022. E domenica (ore 20.45) al Saint Jakob Park di Basilea si preannuncia un clima molto caldo: secondo quanto riportato dalla stampa svizzera a ieri erano già stati venduti 30 mila biglietti sui 31 mila totali. Ci sarà una piccola rappresentanza di tifosi italiani, ma la maggioranza sosterrà gli elvetici: l'ultimo ricordo in questo senso rimanda all'11 luglio a Wembley per la finale dell'Europeo. La speranza di Mancini è che finisca ancora così.