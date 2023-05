Tabù trasferta, negli ultimi 3 mesi solo una vittoria lontano da San Siro

MilanNews.it

La trasferta è un tabù per il Milan, lo dicono i numeri. Nel giorno dell'antivigilia della sfida di Torino contro la Juventus, il Corriere dello Sport riporta un dato molto significativo: negli ultimi 3 mesi, in Serie A, solo una volta i rossoneri hanno vinto in trasferta, al Maradona contro il Napoli (0-4). L'ultima vittoria esterna prima di quella contro Spalletti fu al U-Power Stadium di Monza (0-1), il 18 febbraio. Ecco la lista delle trasferte da allora a oggi (in grassetto le vittorie):

- 18/2, Monza-Milan 0-1 (Messias)

- 4/3, Fiorentina-Milan 2-1 (Theo)

- 18/3, Udinese-Milan 3-1 (Ibrahimovic)

- 2/4, Napoli-Milan 0-4 (Leao 2, Diaz, Saelemaekers)

- 15/4, Bologna-Milan 1-1 (Pobega)

- 29/4, Roma-Milan 1-1 (Saelemaekers)

- 13/5, Spezia-Milan 2-0

Anche in Champions il tabù non è stato sfatato: pareggi con Tottenham e Napoli, sconfitta con l'Inter.