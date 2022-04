Tacchinardi non ha dubbi: "Contatto Singo-Theo? Per me era rigore"

MilanNews.it

Alessio Tacchinardi, ex giocatore, era ospite ieri sera negli studi di Pressing e in merito al rigore chiesto dal Milan contro il Torino per il contatto tra Singo e Theo Hernandez ha dichiarato: "Non è una minima spinta. E' un giocatore forte fisicamente che dà una spallata ad un altro giocatore forte fisicamente e lo sposta di due metri. Ci può stare per me il rigore in questa occasione. Singo non fa nulla per prendere il pallone".