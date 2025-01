Tacchinardi sui rossoneri: "Il Milan sarà tutto da scoprire"

C'è grande attesa a Riyad per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo che ieri l'Inter ha sconfitto l'Atalanta, oggi c'è in palio il secondo posto per la finalissima che si giocherà il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Il Milan sfida la Juventus alle ore 20 italiane: una gara in cui ci sarà anche l'esordio ufficiale di Sergio Conceicao. Per parlare e commentare la competizione, la Gazzetta dello Sport ha sentito l'ex bianconero Alessio Tacchinardi vincitore per quattro volte della competizione.

Le parole di Tacchinardi su cosa si aspetta dalla gara di questa sera: "La Juventus ha terribilmente bisogno di una partita come questa, da dentro o fuori. Il tempo è finito: adesso i bianconeri devono capire che è ora di stringere, serve sostanza. La sensazione è che a questa Juventus manchi ancora l'ossessione della vittoria. Il Milan sarà tutto da scoprire, Sergio Conceicao è arrivato da pochin giorni".