Tammy Abraham è il Re di Coppe del Milan. Ma costa troppo per essere riscattato

Con quattro reti in tre partite il centravanti inglese Tammy Abraham è in questo momento il capocannoniere della Coppa Italia. Nonostante un Milan entrato in scena solo dagli ottavi di finale, il calciatore classe '97 fin qui è sempre andato a segno. Ha contribuito al 6-1 contro il Sassuolo nella sfida valida per gli ottavi di finale, ha deciso i quarti contro la 'sua' Roma con una doppietta e ieri sera - nel primo dei due derby valido per le semifinali - ha realizzato la rete del momentaneo 1-0. Ma Abraham in questa stagione s'è messo in mostra anche nelle altre Coppe: in Champions ha contribuito alle vittorie contro Slovan Bratislava e Stella Rossa con due gol importanti, in Supercoppa ha consegnato il trofeo al Milan col gol del definitivo 3-2 nella finale contro l'Inter.

A differenza di quanto mostrato nelle Coppe, Abraham in Serie A ha esibito tutt'altro score. Due gol in più di mille minuti. Ed è per questo ma non solo per questo che il Milan non sta prendendo in considerazione il suo riscatto a fine stagione. Non lo fece in estate, quando con la Roma definì lo scambio con Saelemaekers sulla base di due prestiti secchi. Non l'ha fatto nelle ultime settimane, quando la società capitolina ha bussato alla porta dei rossoneri per discutere del riscatto del laterale belga.

Per come stanno oggi le cose, il Milan congederà il suo Re di Coppe tra un paio di mesi. Troppo alta la valutazione del cartellino, tra i venti e 25 milioni di euro, troppo alto anche l'ingaggio: 4.5 milioni di euro netti a stagione più lauti bonus. Nel frattempo, al centravanti inglese verrà chiesto di trascinare i compagni in questo rush finale. Soprattutto di segnare in quella Coppa Italia che è oggi il grande obiettivo dei rossoneri di Sergio Conceicao.