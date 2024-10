Tanganga rileva: "Nel 2022 sono stato vicino al Milan"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di gianlucadimarzio.com, il difensore del Millwall, ed ex obiettivo di calciomercato del Milan Japhet Tanganga, ha svelato di quando era stato vicinissimo al Diavolo nel 2022, dei tanti infortuni in carriera e di quanto sia stato complicato lasciare il Tottenham. Questi alcuni degli estratti più interessanti del suo intervento:

“Nel 2022 sono stato vicino al Milan e la Serie A mi piacerebbe in futuro. Ma qui ho trovato continuità e ora sono protagonista”.

Tanganga sugli infortuni

“Confida nel Signore con tutto il cuore e Lui spianerà i tuoi sentieri. Leggo la Bibbia il più possibile e questa è una grande lezione, insegna che ogni cosa accade per un motivo. Mi ha aiutato a cambiare prospettiva sulla vita: anche gli infortuni sono opportunità. Ogni stop è stato un’occasione per conoscere meglio il mio corpo, i miei limiti, i miei ritmi e come investire per rendere al meglio. Gli infortuni sono momenti pesanti per un calciatore. Vedi la squadra che si allena e tu sei fermo. Mi sono chiesto spesso perché il mio corpo continuasse a cadere a pezzi. Ma anche se può sembrare strano, dalla mia prospettiva sono stati dei doni. Ora mi sento bene: sono tornato al Millwall in estate dopo sei mesi di prestito per sentirmi protagonista. I tifosi sono incredibili, il loro amore è stato un fattore decisivo nella mia scelta. Cantano con tutta la voce che hanno: è una delle atmosfere più belle d’Inghilterra”.