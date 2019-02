Tanti auguri a Carolina Morace!!!

È stata la prima Coach del Milan al primo anno di Serie A Femminile, portando soprattutto grande esperienza, serietà nel lavoro, voglia e carica. Per le giocatrici è anche una guida, una fonte di ispirazione, un vero e proprio punto di riferimento da ascoltare e dalla quale imparare per crescere in campo. Oggi, 5 febbraio, Carolina Morace compie 55 anni!

La stagione è partita piena di ambizioni e, nel pieno del suo svolgimento, sta andando molto bene: le rossonere sono al secondo posto in classifica, piazzamento che garantirebbe la qualificazione in Champions League, e hanno vinto l'andata dei Quarti di finale di Coppa Italia. In particolare, vanno segnalate le vittorie contro Fiorentina (3-2) e Juve (3-0), poi il 5-3 nel Derby. In questa giornata da festeggiare, ci hanno pensato proprio le ragazze a farle gli auguri in maniera... speciale.