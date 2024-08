Tanti auguri a Malick Thiaw che oggi compie 23 anni

vedi letture

Il ritorno a casa del Milan dopo la tournée americana porta con sé il compleanno di un nostro giocatore: Malick Thiaw. Oggi per il giovane difensore tedesco è il giorno del 23esimo compleanno, da festeggiare tra riposo post-lavoro negli USA e grande carica per l'inizio ufficiale della stagione ormai alle porte. Manchester City, Real Madrid e Barcellona: spezzoni di gara e buoni segnali per il nativo di Düsseldorf.

Finora, quando ha già cominciato il terzo capitolo in rossonero, Thiaw ha collezionato 54 presenze ufficiali e un assist, crescendo nel tempo e dimostrandosi una risorsa affidabile; anche in serate e palcoscenici importanti. Forte, agile, attento in marcatura e abile con i piedi: avanti così Malick, e tanti auguri!