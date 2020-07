Il 9 luglio 1968, a Roma, nasceva Paolo di Canio. L'ex attaccante italiano, che oggi compie 52 anni, ha avuto un lungo passato in Inghilterra e in Italia, dove, per due stagioni ha anche vestito la maglia rossonera. Il fantasista romano, con il Milan, ha giocato 53 presenze e segnato 7 gol vincendo 1 Scudetto e 1 Supercoppa europea.