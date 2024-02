Tanti gol segnati, ma il Milan è fragile difensivamente: i dati delle ultime partite

Come nella pazza serata di Udine, è un Milan poco equilibrato ma di cuore quello che rimonta e vince 3-2 in casa del Frosinone grazie alle reti di Giroud, Gabbia (prima volta in Serie A) e il solito Luka Jovic, a quota 7 reti con la maglia rossonera. I ragazzi di Pioli salgono così a 49 punti in classifica consolidando ancor di più il terzo posto, e provare adesso a mettere un po' di pressione a Inter e Juventus. Per i rossoneri, ancora una vittoria in rimonta che evidenzia però una fragilità difensiva abbastanza inquietante.

Infatti, sono ben 6 gol incassati dal Milan nelle ultime tre partite di Serie A.