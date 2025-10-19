Tare a DAZN: "Oggi grande opportunità, assenze non sono alibi. Athekame ha meritato la titolarità"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre gara di Milan-Fiorentina che si giocherà questa sera a San Siro alle ore 20.45. Le sue dichiarazioni.

Oggi potete andare primi in classifica?

"È una grande opportunità, non ci sono scuse o lamentele: fa parte del gioco, la squadra sta bene e viene da una serie di risultati positivi. Giochiamo contro una squadra forte che ha raccolto meno di quanto ha come qualità. Però stasera abbiamo una grande possibilità e dobbiamo giocarcela"

A che punto è Athekame? Come vedi Ricci-Modric?

"Athekame è giovane con grande potenzialità: giocare a San Siro mette pressione, quindi non dobbiamo mettergliela noi. In allenamento fa vedere grandi doti e oggi ha meritato la maglia da titolare. Con Luka è sempre facile giocare, scendere in campo accanto a un campione puoi solo imparare e crescere"

Questa rosa la vedi pronta come profondità?

"La rosa è stata volutamente fatta così: 19 giocatori di movimento, 3/4 portieri e 2/3 giocatori di Milan Futuro che sono fissi. Queste assenze non sono una cosa positiva ma non deve essere un alibi perché vincendo stasera possiamo guardare avanti con grande fiducia in questo campionato"