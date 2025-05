Tare nuovo DS: secondo Sky valuterà diversa allenatori. E chissà che non possa parlare con Conceiçao

Il Milan ha finalmente un nuovo Direttore Sportivo: da qualche minuto c'è l'ufficialità per Igli Tare. Il dirigente albanese ora ha il compito, complicato per le tempistiche ristrette, di individuare l'allenatore giusto per rilanciare i rossoneri che hanno appena concluso il campionato di Serie A all'ottavo posto.

Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24 lancia una suggestione particolare: data la difficoltà palese, soprattutto per le tempistiche, ad arrivare a profili come Allegri e Gasperini, e visto che Tare un paio di anni fa voleva portare Sergio Conceiçao alla Lazio chissà che non ci siano chance, delle possibilità, che possa parlare con l’allenatore portoghese per capire se si potrà continuare o meno insieme.