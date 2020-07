Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Giuseppe Tassi, editorialista del quotidiano 'La Nazione' ha parlato della ripresa del Milan: "Fin qui il Milan mi ha molto convinto, anche in Coppa con la Juve: squadra ritrovata peccato non sia ritrovata la società, Pioli per una squadra orientata sui giovani sarebbe adatto ma credo abbiano già scelto Rangnick"