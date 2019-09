Tassotti: "I tifosi del Milan mi sono stati sempre vicini"

Mauro Tassotti, intervenuto a Milan Tv, ha parlato del rapporto con i tifosi rossoneri: "E' sempre stato un rapporto di supporto, lo hanno sempre fatto per tutta la mia carriera qui. Io ho fatto i primi 2 anni nella Lazio e poi ho fatto tutta la mia carriera al Milan. C'è stato un rapporto molto lungo, prima da giocatore e poi da allenatore in seconda con tanti tecnici. Mi sono sempre stati vicini, anche in momenti della mia vita molto difficili. Mi hanno anche dato conforto in certi momenti".