Tatarusanu compie gli anni: gli auguri social del Milan

Il secondo portiere rossonero Ciprian Tatarusanu compie oggi 37 anni. Il portiere rumeno nativo di Bucarest è nel corso della sua terza stagione in rossonero, dove ha vinto lo scudetto dell'anno scorso, e oggi si ritrova a difendere i pali della porta del Milan a causa della prolungata assenza di Maignan. Il club rossonero gli ha dedicato un post di auguri sui social: "Oggi si spengono 37 candeline. Ti aguriamo il meglio Tata: auguri Ciprian!".

37 candles are blown today. All the best Tata



Auguri Ciprian #SempreMilan

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/NDXMuiHVsE