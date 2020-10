L’ultima partita disputata in un campionato dal 34enne risale al 2 febbraio 2020, in Ligue 1, quando scese in campo nella sconfitta contro il Nizza. Delle sue 6 presenze stagionali, è stata l’unica sconfitta nella scorsa annata. In Serie A, invece, l’ultima gara disputata è datata 20 maggio 2017, ko per 4-1 contro il Napoli.