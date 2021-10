Tavelli: "Il Milan è la favorita per lo scudetto. Pioli ha una rosa molto lunga"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabio Tavelli ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha la gioventù e lo considero la favorita per lo scudetto. Nelle prossime 5 giornate potrà fare bene e arriverà all'incrocio fondamentale con l'Inter che però avra un calendario un po' più complicato. La vera incognita del Milan è Ibrahimovic che ancora non abbiamo visto e il Milan da lui si aspetta molto come un campione quale è che può entrare e incidere. Pioli ha la rosa più lunga di tutti e con i 5 cambi, se non dovesse avere lunghi infortuni, potrà sfruttare bene questo vantaggio"