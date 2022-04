Tavelli: "Vincendo sarà comunque un turno favorevole al Milan perchè sarà passata un'altra giornata"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fabio Tavelli, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del Milan in vitsa del match di stasera contro : "Questo turno rimane un turno a favore del Milan. E lo sarà anche se i rossoneri dovesse vincere perchè, anche se Napoli ed Inter hanno vinto, sarà passata un'altra giornata. Ovvio che il Milan sperava in qualche passo falso delle altre due concorrenti per lo scudetto. In questo finale di campionato vincerà chi avrà più forza e capacità di dare tutto. Mi semrba difficile che tutte e tre possano fare il filotto, qualcuno farà dei passi falsi".