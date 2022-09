Tegola Maignan per il Milan: salta anche Chelsea e Juve! Pioli valuta come sostituirlo

MilanNews.it

Oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi, ai noti Rebic e Calabria e ai recenti Calabria, Tonali e Theo Hernandez, il Milan nella pausa nazionali subisce una bruttissima tegola dal punto di vista della situazione infortunati: sarà out, infatti, per un mesetto Mike Maignan, a causa della lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro subito in Francia-Austria.



Quante partite salterà

Al secondo infortunio in rossonero (ad un anno di distanza dal primo scoperto, proprio, durante la prima sosta per le nazionali del 2021), Mike Maignan sarà costretto a saltare quasi tutto il mese di ottobre: Empoli-Milan (1 ottobre, Serie A), Chelsea-Milan (5 ottobre, Champions League), Milan-Juventus (8 ottobre, Serie A), Milan-Chelsea (11 ottobre, Champions League), Hellas Verona-Milan (16 ottobre, Serie A) provando a tornare a disposizione per Milan-Monza (22 ottobre, Serie A) o Dinamo Zagabria-Milan (25 ottobre, Champions League).



Il sostituto

Stefano Pioli, dunque, dovrà fare a meno del suo fuoriclasse dei nelle importantissime sfide contro il Chelsea e in quella contro la Juventus. In Serie A non cìè problema per il rimpiazzo, dato che Tatarusanu ha già dimostrato nella passata stagione (quando parò il rigore a Lautaro Martinez) di poter essere affidabile, ma in Champions League il rumeno non è inserito in lista UEFA; il Milan, di conseguenza, sta valutando di sostituire Maignan, grazie ad una regola che permette la sostituzione in corsa del portiere in caso di lungo infortunio, con il suo numero 1, puntando poi a reinserire il francese per la Dinamo Zagabria.