Telekom batte Emirates per la maglia del Bayern Monaco: 65 milioni all'anno per cinque stagioni

vedi letture

Il Bayern Monaco non pensa unicamente al calciomercato. Infatti, come rivelato dalla SPORT BILD, i bavaresi sono vicinissimi a stipulare un accordo con Telekom, che resterà main sponsor del club detentore del record di titoli in Germania per altri cinque anni. L'azienda di telecomunicazioni tedesca con sede a Bonn ha avuto la meglio anche su un gigante come Emirates, nota compagnia di volo dell'Emirato Arabo di Dubai.

Telekom, come riferito dal quotidiano tedesco, sarà presente sulla maglia dal 2002, ha rilanciato con forza la propria offerta e si è aggiudicata il contratto. Quali sono i dettagli? Al momento l'accordo tra la società di telecomunicazioni e il Bayern è valido fino al 2027, ma si prevede un prolungamento di cinque anni (fino al 2032), conferendo all'anno ai Die Roten la cifra di 65 milioni di euro. Un rialzo significativo visto che il pagamento odierno è di circa 50 milioni.

Un incremento del 30% della proposta precedente, per un ricavo complessivo fino a 325 milioni di euro per l'intera durata del contratto. Da tempo si vociferava con forza che il rapporto tra Bayern e Telekom fosse destinato a concludersi, vista anche la volontà feroce di Emirates di finire sulla maglietta dei campioni di Bundesliga. Ma la richiesta di rialzo dei bavaresi è stata accettata e da qui diventerà il contratto più oneroso del campionato tedesco, al secondo posto invece c'è il Borussia Dortmund con Vodafone (30 milioni l'anno). Meno della metà del nuovo accordo del Bayern.