Tensione prima di Napoli-Juventus: scagliate pietre contro il pullman bianconero

Ancora una volta è triste raccontare di fatti che con il calcio hanno davvero poco a che fare. Infatti, in questi minuti, la giornalista di DAZN Federica Zille ha riferito in diretta televisiva di un episodio spiacevole avvenuto poco fa. Il bus della Juventus sarebbe stato colpito da alcune pietre durante il tragitto per arrivare allo stadio Maradona. L'ennesimo episodio triste di un calcio sempre più violento.

Le parole di Federica Zille a DAZN: "Il pullman della Juventus è stato colpito da alcune pietre nel tragitto per raggiungere il Maradona. Alcuni finestrini sono stati danneggiati, ma non si registrano feriti"