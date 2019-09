Intervenuto a Radio Sportiva, Marco Giampaolo ha detto la sua sul calciomercato estivo del Milan: "Ho delle perplessità sul mercato fatto dal Milan e da come Giampaolo lo stia valutando. A Verona non c'erano nuovi acquisti in campo dall'inizio... Ci sono dei ritardi importanti nell'acquisizione da parte della squadra delle idee del tecnico".