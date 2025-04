Teotino: "I giocatori che accendono il Milan sono Leao e Theo: quando sono accesi, qualcosa di buono il Milan lo fa"

Il Milan vince in grande stile a Udine: al Bluenergy Stadium i rossoneri vivono una serata tranquilla, merce rarissima in questa stagione. Il risultato finale è 4-0 su una Udinese che arriva alla quarta sconfitta consecutiva. Ottima prova per i rossoneri, con la piccolissima speranza che non sia troppo tardi per non rientrare nella corsa all'Europa. Sull'attuale momento dei rossoneri è intervenuto così, a Sky Sport 24, il giornalista Gianfranco Teotino. Un estratto delle sue parole:

Su Theo e Leao

"I giocatori che accendono il Milan sono sostanzialmente Leao e Theo: quando sono accesi, qualcosa di buono il Milan lo fa. Bisogna stabilire se questa era una serata in cui erano accesi di loro oppure se questo tipo di schieramento gli ha permesso di essere concentrati sulle loro prestazioni. È stata una buonissima prestazione perché il Milan non ha rischiato niente anche se gli avversari erano veramente svagati..".

UDINESE - MILAN 0-4

RETI: 42' Leao, 45' + 1 Pavlovic, 74' Theo Hernandez, 81' Reijnders.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (76' Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (64' Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (76' Payero), Kamara (64' Rui Modesto); Atta; Lucca (83' Pizarro). A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Palma, Kabasele, Giannetti. All. Kosta Runjaic.

MILAN (3-4-3): Maignan (55' Sportiello); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (73' Sottil), Reijnders, Fofana, Theo Hernandez (81' Bartesaghi); Pulisic, Jovic (73' Abraham), Leao (81' Terracciano). A disp.: Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bondo, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.