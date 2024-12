Teotino: "Penso che Reijnders sia il miglior centrocampista del campionato"

vedi letture

Tutto pronto al Gewiss Stadium per il big match della 15esima giornata tra Atalanta e Milan. Nello studio di Sky Sport 24 è intervenuto il giornalista Gianfranco Teotino che ha parlato della gara e dei rossoneri. Le sue parole.

Le parole di Teotino su Reijnders: "Io penso che sia il giocatore più cresciuto nel Milan e il miglior centrocampista di tutto il campionato, pur giocando in una squadra che ha avuto molte difficoltà. In mezzo al campo ma con la copertura di un ruba palloni come Fofana, si può esprimere ai massimi livelli. E poi è un tiratore fenomenale".

Le formazioni ufficiali della sfida:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Godfrey, Scalvini, Toloi, Brescianini, Palestra, Samardzic, Sulemana, Zaniolo, Retegui. All. Gritti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp.: Torriani, Sportiello, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda. All. Fonseca

Questa la designazione arbitrale:

Arbitro: LA PENNA

Assistenti:GIALLATINI – COLAROSSI

IV uomo: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI