Terim: "Il Milan a Leverkusen l'ho visto in grande crescita"

Un grande ex della partita di questa sera tra Fiorentina e Milan è l'allenatore turco Fatih Terim: il tecnico fece molto bene con i Viola prima di passare in rossonero dove, invece, non riuscì mai a imporsi e fu esonerato. Le due squadre, però, rimangono nel cuore dell'Imperatore che oggi ha concesso un'intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport in vista della sfida trai toscani e i rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni più importanti.

Le parole di Terim sul derby di Milano: "Fonseca salvato dal derby? Passa il tempo ma le logiche del calcio sono sempre quelle. Non c'è pazienza, raramente si lascia lavorare un tecnico bravo. Ma per fortuna Fonseca ha battuto l'Inter, un po' come avevo fatto io... Non mi bastò? Lasciamo stare, ormai sono passati tanti anni che è tutto in prescrizione. Parliamo del Milan di oggi, anche a Leverkusen in Champions l'ho visto bene, in grande crescita".