Terminato il 76° torneo di Viareggio: una squadra ha vinto dopo 34 anni

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(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 23 MAR - La Fiorentina ha vinto il 76/o torneo mondiale giovanile Viareggio Cup battendo 4-1 il Rijeka nella finale disputata allo stadio dei Pini. La squadra viola ha vinto dopo i supplementari. Le reti: nel primo tempo ha segnato Croci al 17', poi ha pareggiato al 18' della ripresa Grulovic. I viola prendono il largo con Croci nel primo tempo supplementare, che fa gol al 3' ed al 10'. Infine, nel secondo extratime sigilla la vittoria il rigore trasformato da Cianciulli. Nell'occasione è stato espulso per fallo Jaiteh.

Per la Fiorentina è la 19/a finale nel torneo viareggino: con la vittoria odierna il club viola rompe un digiuno che durava da 34 anni, l'ultimo trionfo risaliva al 1992 (3-2 contro la Roma, in panchina Domenico Caso, è stato l'unico trofeo vinto dall'allora presidente Mario Cecchi Gori prima della sua scomparsa). Per il Rijeka si è trattata invece di una prima volta assoluta: l'unica finale raggiunta fu alla Coppa Carnevale del 1970 ma per il terzo posto e perduta contro il Partizan. Le due finaliste del 2026 sono arrivate in fondo avendo eliminato sabato pomeriggio i viola il One Touch con il punteggio di 2-0, mentre il Rijeka ha superato 3-0 il Sassuolo che era il vincitore delle ultime sette edizioni del torneo. I viola l'anno scorso persero in finale con il Genoa 1-0 che è stato eliminato agli ottavi dalla Pistoiese. (ANSA).