Tesser: "Giampaolo è un ottimo allenatore, speravo potesse restare ancora dopo l'ultima vittoria"

Attilio Tesser, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Giampaolo, esonerato dal Milan: "Lo conosco bene, l'ho sostituito ad Ascoli qualche anno fa. L'ho sempre seguito, è un ottimo allenatore e questo non si discute. Insegna calcio. Sicuramente si sarebbe potuto aspettare di più, ma in certe piazze è evidente che c'è più fretta. Poi bisogna stare dentro per capire bene cosa sia successo. Dopo l'ultima partita vinta, speravo che potesse rimanere ancora".