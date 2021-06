Thauvin è arrivato in Messico: l'ex obiettivo del Milan verrà presentato in serata

Comincia ufficialmente oggi l'avventura di Florian Thauvin in Messico. L'esterno francese, dopo l'addio al Marsiglia (non ha rinnovato il contratto in scadenza a fine mese, piaceva anche al Milan), ha accettato l'offerta del Tigres ed è arrivato nella notte a Monterrey, accolto dall'assalto di tifosi e giornalisti, che si sono ammassati all'uscita del gate dell'aeroporto per immortalare il campione del Mondo nel 2018. Più di 200.000 persone hanno seguito il suo arrivo in una diretta streaming, mentre oggi sono attese 11.000 persone per la sua presentazione ufficiale allo stadio.