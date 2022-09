The Guardian, i 60 migliori classe 2005: presente Stalmach

MilanNews.it

Focus del Guardian che come ogni anno dirama la lista dei 60 talenti da seguire. I giocatori presi in considerazione sono nati nel 2005. Tre gli italiani presenti, ma vi sono alcuni giocatori che militano già in squadre italiane.

Ecco i giocatori selezionati, per nazione:

ARGENTINA

Valentin Carboni (c, Inter)

Santiago Hidalgo (a, Independiente)

ARMENIA

Garnik Minasyan (Uratru-2)

AUSTRALIA

Max Caputo (a, Melbourne City)

AUSTRIA

Zeteny Jano (c, Liefering)

BELGIO

Noah Mbamba (c, Brugge)

BRASILE

Matheus Gonçalves (c, Flamengo)

Vitor Roque (a, Athletico Paranaense)

Deivid Washington (a, Santos)

BULGARIA

Martin Georgiev (d, Barcellona)

COLOMBIA

Oscar Perea (a, Atlético Nacional)

CROAZIA

Lovro Zvonarek (c, Bayern Monaco)

DANIMARCA

Zidan Sertdemir (Bayer Leverkusen)

ECUADOR

Juan Macias (c, Liga de Quito)

FRANCIA

El Chadaille Bitshiabu (d, Paris Saint-Germain)

Desiré Doué (c, Rennes)

Mathys Tel (a, Bayern Monaco)

GEORGIA

Luka Parkadze (c, Dinamo Tbilisi)

GERMANIA

Tom Bischof (c, Hoffenheim)

Arijon Ibrahimovic (c, Bayern Monaco)

Paul Wanner (c, Bayern Monaco)

GHANA

Clinton Duodu (a, Bechem United)

GRECIA

Dimitris Kaloskamis (c, Panathinaikos)

GUINEA-BISSAU

Amadu Baldé (c, Sporting CP)

INDIA

Syhail Bhat (a, Indian Arrows)

ITALIA

Wisdom Amey (d, Bologna)

Aaron Ciammaglichella (c, Torino)

Marco Delle Monache (a, Pescara)

GIAPPONE

Niko Takahashi Cendagorta (d, Barcellona)

KIRGHIZISTAN

Beknaz Almazbekov (a, Galatasaray)

PAKISTAN

Beyatt Lekweiry (c, AS Douanes)

MESSICO

Heriberto Jurado (a, Necaxa)

Brandon Tellez (c, LA Galaxy)

MAROCCO

Yassine Khalifi (c, Académie Mohamed VI)

OLANDA

Mike Klejin (c, Feyenoord)

Gabriel Misehouy (c, Ajax)

Julian Rijkoff (a, Borussia Dortmund)

NORVEGIA

Runar Norheim (c, Tromso)

Antonio Nusa (a, Brugge)

PARAGUAY

Milciades Adorno (a, Guarani)

POLONIA

Antoni Mikulko (p, Lechia Gdansk)

Dariusz Stalmach (c, Milan)

PORTOGALLO

Dario Essego (c, Sporting CP)

Roger Fernandes (a, Braga)

Rodrigo Ribeiro (a, Sporting CP)

Joao Veloso (c, Benfica)

ROMANIA

Andrei Borza (d, Farul Constanta)

SERBIA

Jovan Milosevic (a, Vojvodina)

Jovan Sljivic (c, Stella Rossa)

SUDAFRICA

Luphumlo Kaka Sifumba (c, Cape Town City)

SPAGNA

Iker Bravo (a, Bayer Leverkusen)

Yarek Gasiorowski (d, Valencia)

Alvaro Ginés (a, Real Madrid)

SVEZIA

Roony Bardghji (c, Copenaghen)

Jardell Kanga (c, Bayer Leverkusen)

TURCHIA

Arda Guler (c, Fenerbahçe)

Kenan Yildiz (c, Juventus)

STATI UNITI

Reed Baker-Whiting (c, Seattle Sounders)

URUGUAY

Joaquin Lavega (a, River Plate Montevideo)

VENEZUELA

Kerrvin Andrade (c, La Guaira)